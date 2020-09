Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Pedelecfahrer nach Zusammenstoß mit Schüler gesucht

Warendorf (ots)

Am Montag, 31.8.2020 kam es gegen 11.35 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem jugendlichen Fahrradfahrer und einem Pedelecfahrer, die in Ennigerloh auf einem Geh-/Radweg zusammenstießen. Der 14-Jährige kam von der Straße Beckerskamp und wollte in Richtung Weidkamp weiterfahren. Der Pedelecfahrer kam aus Richtung Weidkamp und fuhr in Richtung Hoester Weg. Die beiden Fahrradfahrer trafen an dem Abzweig aufeinander und bremsten ab. Allerdings stieß der unbekannte etwa 60 Jahre alte Mann mit seinem Pedelec, vermutlich Motor der Marke Bosch, gegen das Fahrzeug des 14-Jährigen. Dabei rutschte der Schüler vom Fahrrad, stieß sich den Lenker gegen die Hüfte und verletzte sich leicht. Auch das in der Tasche befindliche Handy wurde beschädigt. Die beiden Unfallbeteiligten entschuldigten sich und fuhren anschließend weiter. Der Pedelecfahrer mit kurzen grauen Haaren, der eine Brille mit starken Gläsern und braune Schuhe trug, wird gebeten sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 zu melden.

