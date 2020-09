Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Alkoholisierter Radfahrer fuhr auf Streifenwagen zu

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 1.9.2020 fuhr ein alkoholisierter Radfahrer gegen 20.55 Uhr in Schlangenlinien direkt auf einen Streifenwagen zu, der auf der Moltkestraße in Ahlen unterwegs war. Fast wäre es zu einem Unfall gekommen. Die Beamten forderten den 54-Jährigen auf anzuhalten. Dabei fiel der Ahlener fast vom Fahrrad. Dennoch war der Mann in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Aufgrund des deutlichen Ergebnisses und der Ausfallerscheinungen nahmen die Einsatzkräfte ihn mit zur Entnahme einer Blutprobe.

