Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. 10jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 01.09.2020, um 15.45 Uhr, ereignete sich in Sendenhorst-Albersloh an der Einmündung Breil/Birkenallee ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 10jähriger Junge aus Sendenhorst befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Breil und beabsichtigte nach links in die Birkenallee einzubiegen. Hierbei kollidierte er mit dem Pkw einer 36jährigen Frau, ebenfalls aus Sendenhorst. Diese war zu diesem Zeitpunkt auf der Birkenallee unterwegs. Bei dem Unfall kam der Junge mit seinem Fahrrad zu Fall und verletzte sich, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

