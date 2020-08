Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrzeug nach Aufprall gegen Straßenlampe auf die Seite geschleudert

Warendorf (ots)

Am Montag, 31.08.2020, 6.35 Uhr kam es zu einem Alleinunfall auf der Straße Im Pattenmeicheln in Ahlen. Eine 19-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße Im Pattenmeicheln in Richtung Dolberger Straße. Im Bereich der Einmündung Im Pattenmeicheln/Gemmericher Straße kam die Ahlenerin mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine am Straßenrand stehende Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls drehte und schleuderte das Auto auf die linke Fahrzeugseite. Rettungskräfte der Feuerwehr mussten die Ahlenerin aus dem stark beschädigten Fahrzeug retten und brachten sie anschließend zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde abgeschleppt und der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Straße Im Pattenmeicheln war während der Verkehrsunfallaufnahme zwischen Gemmericher Straße und Im Burbecksort gesperrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell