POL-WAF: Ahlen. Fahndung mit Bildern nach tatverdächtigem Dieb

Warendorf (ots)

Schon am Samstag (04. April 2020, gegen 16.00 Uhr) stahl ein Tatverdächtiger eine Spendendose, die an einer Kasse im REWE Supermarkt an der Hammer Straße in Ahlen stand. Ein Zeuge beobachtete den Dieb und versuchte ihn zu stellen. Dieser rannte aus dem Laden und wurde bis zur Richard-Wagner-Straße weiter verfolgt. Hier bedrohte er seine Verfolger mittels eines Messers und floh in unbekannte Richtung. Die Fahndungsbilder finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/ahlen-diebstahl

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

