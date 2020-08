Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Falscher Enkel schlug zu - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Freitag, 28.8.2020 erhielt eine Seniorin zwischen 13.00 Uhr und 19.30 Uhr in Oelde eine Vielzahl von Anrufen ihres vermeintlichen Enkels. Dieser befände sich nach einem Unfall in einer Notsituation und benötige dringend Geld. Nachdem er die Oelderin überzeugt hatte, übergab sie um 19.30 Uhr einer unbekannten Frau an der Kreuzung Bahnhofstraße/Ruggestraße, in Höhe einer Apotheke eine Plastiktüte mit Schmuck. Anschließend fuhr die Tatverdächtige mit einem schwarzen Pkw in Richtung Bahnhof davon.

Die unbekannte Frau ist etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und südosteuropäischen Typs, sie hat eine schlanke Statur, lange, gelbe Fingernägel und trug ihre braunen Haare zu einem Zopf gebunden. Sie war bekleidet mit einer Jeanshose und einem Pullover.

Wer hat die Tatverdächtige und/oder das schwarze Auto gesehen? Wer hat die Übergabe beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

