Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zeuge meldete Einbrecher

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 30.8.2020 meldete sich ein Zeuge gegen 1.30 Uhr über den Notruf der Polizei mit dem Hinweis auf einen Einbruch in eine Bäckereifiliale an der Neubeckumer Straße in Beckum. Als Polizisten dort eintrafen, rannte ein Verdächtiger weg und entledigte sich noch des mutmaßlichen Diebesguts, volle Getränkeflaschen. Die Beamten folgten der Person und nahmen sie wenig später fest. Gleichzeitig tauchte der - zunächst geflüchtete - zweite Verdächtige auf dem Gelände auf. Die alkoholisierten Jugendlichen gaben an, nichts mit dem Einbruch zu tun zu haben. Allerdings wiesen verschiedene Spuren auf eine mögliche Tatbegehung durch die 16 und 17 Jahre alten Beckumer hin. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Polizeibeamten das Duo ihren Erziehungsberechtigten.

