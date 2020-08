Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. "Brems dich! Schule hat begonnen" - Landrat bei Schulweg- und Fahrradkontrolle vor Ort

Warendorf

In den ersten Wochen führte die Polizei im Kreis Warendorf verstärkte Kontrollen auf den Schulwegen durch. Im Blickpunkt der Polizei stand neben dem verkehrssicheren Zustand der Fahrräder auch das verkehrsgerechte Verhalten von Fußgängern, Fahrradfahrenden sowie Kraftfahrzeugführenden im Umfeld der Schulen.

Landrat Dr. Olaf Gericke ließ es sich nicht nehmen, eine Kontrolle in Sassenberg zu begleiten. "Die Polizei schaut zum einen auf Verstöße, um die Sicherheit der Schulkinder zu erhöhen. Gleichzeitig ist sie präventiv unterwegs. Kräfte der Verkehrsunfallprävention kümmern sich gemeinsam mit den örtlichen Bezirksbeamten bei den i-Dötzchen um die Einweisung für den sicheren Schulweg."

Insgesamt stellten die Polizistinnen und Polizisten bei dem über zwei Wochen langen Schwerpunkteinsatz 62 Verstöße fest, die mit einem Verwarngeld geahndet wurden. Ein Fehlverhalten war so gravierend, dass eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt wurde. In 92 Fällen wurden sogenannte "Kinder OWi's" gefertigt. Hierbei handelt es sich um Elternmitteilungen, in denen überwiegend auf technische Mängel am Fahrrad, aber auch auf ein Fehlverhalten der Kinder im Straßenverkehr hingewiesen wird. Darüber erhielten zwei Personen aufgrund von technischen Mängeln an ihrem Kraftfahrzeug einen Kontrollbericht. In spätestens 14 Tagen müssen diese behoben sein.

