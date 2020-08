Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am 29.08.2020, gegen 12.55 Uhr kam es in Telgte an der Einmündung Lauheider Straße / Bundesstraße 51 zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Eine 69-jährige PKW-Fahrerin aus Gronau fuhr auf der Lauheider Straße. Sie beabsichtigte nach rechts auf die Bundesstraße 51 abzubiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden 21-jährigen Münsteraner auf seinem Fahrrad. Der stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein nahegelegendes Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 5.500,- Euro.

