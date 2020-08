Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Flüchtiger Fahrradfahrer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Fahrradfahrer, der am Donnerstag, 27.8.2020 gegen 13.15 Uhr an einem Zusammenstoß mit zwei anderen Fahrradfahrer in Ahlen auf dem Vorhelmer Weg beteiligt war. Die Jungen befuhren den Fahrradweg der Straße in Richtung Langst. In Höhe der Einmündung Küperskamp kam den Schülern ein Fahrradfahrer entgegen. Da der Mann keine Anstalten machte auszuweichen oder abzubremsen, wichen die Ahlener nach rechts und links aus. Als beide wieder einscherten, stießen sie zusammen. Der 13-Jährige und der 14-Jährige verletzten sich bei ihren Stürzen leicht und wurden im Krankenhaus ärztlich versorgt. Der etwa 60-jährige Fahrradfahrer mit wenigen Haaren und normaler Statur fuhr weiter, ohne sich um die gestürzten Jungen zu kümmern. Hinweise zu dem flüchtigen Mann nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell