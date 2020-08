Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Lkw verliert Bierkisten

Warendorf (ots)

Freitagmorgen (28.08.2020 gegen 07.10 Uhr) fuhren Polizeibeamte zu einem ungewöhnlichen Einsatz in der Straße Kleiwellenfeld in Ahlen. Ein Zeuge hatte sich an die Leitstelle gewandt und berichtet, dass ein Lkw Bierkisten verloren hätte. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, lagen rund 200 Bierkisten auf der Straße und am Fahrbahnrand verteilt. Vermutlich öffneten sich die Seitenklappen des Fahrzeugs in einer scharfen Kurve, wodurch der Lkw einen Teil seiner Ladung verlor. Verletzt wurde niemand. Wegen Reinigungsarbeiten wird die Straße Kleiwellenfeld voraussichtlich noch bis mittags gesperrt sein.

