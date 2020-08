Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Zeuge meldete auffällige Fahrweise

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 27.8.2020 meldete ein Autofahrer gegen 14.30 Uhr einen auffällig fahrenden Fahrzeugführer auf der Strecke von Münster nach Albersloh. Der hinter ihm Fahrende soll mehrfach mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Fast sei es zu Unfällen gekommen. Zwischendurch gab der 55-Jährige den Standort an die Polizei weiter. Die Beamten kontrollierten den jungen Mann in Albersloh und boten ihm zwei Vortests an. Einen für einen möglichen Alkoholkonsum, der negativ war und einen für den Nachweis von Rauschgift. Da dieser positiv war, nahmen die Polizisten den 20-Jährigen mit, um dem Albersloher eine Blutprobe entnehmen zu lassen.

