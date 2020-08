Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Vandalismus aufgeklärt - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 28.07.2020, 09.09 Uhr

Warendorf (ots)

Die Ermittlungen wegen Vandalismus auf einem Firmengelände an der Straße Am Landhagen in Oelde sind abgeschlossen.

Die Polizei ermittelte vier Beteiligte im Alter zwischen 13 und 14 Jahren. Die Jugendlichen brachen über das Wochenende 25.07.2020 bis 27.07.2020 mehrmals auf das Gelände und in das Wohnhaus ein. Die Tatverdächtigen zerstörten unter anderem eine Gartenhütte, einen Oldtimer und zwei Motorräder. Der entscheidende Hinweis kam von einem Zeugen, der sich an die Polizei wandte. Alle Beteiligten räumten ihre Taten ein. Der entstandene Sachschaden dürfte im hohen 5-stelligen Bereich liegen. Die Täter erwarten Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Einbruchdiebstahl und Hausfriedensbruch.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell