Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Radfahrerin bei Unfall verletzt - Verursacher flüchtet, Polizei sucht Zeugen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 27.08.2020, um 17.15 Uhr, ereignete sich in Telgte, im Bereich des Kreisverkehrs Orkotten ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Im Bereich des Kreisverkehrs Orkotten kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer 15-jährigen Radfahrerin aus Telgte und einem bislang unbekannten Fahrzeugführer. Bei diesem Zusammenstoß kam die Radfahrerin zu Fall und zog sich Verletzungen zu, ihr Fahrrad wurde beschädigt. Der Unfallverursacher hielt kurz an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Mädchens, danach fuhr er ohne Angaben zu seiner Person zu machen davon. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu einem möglichen Unfallverursacher machen können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, unter der Telefonnr.: 02581-94100-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

