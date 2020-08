POL-WAF: Oelde - Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Polizei Warendorf

Am 17.08.2020, gegen 16.45 Uhr fuhr ein 63-jähriger Oelder mit seinem Fahrrad auf der Straße Stromberger Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Allee. Nach ersten Ermittlungen geriet er in eine Rille in der Fahrbahn und stürzte daraufhin. Durch den Sturz erlitt der Oelder leichte Verletzungen. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus zur Behandlung gebracht.

