Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgängerin

Warendorf (ots)

Donnerstagmorgen (27.08.2020 gegen 07.30 Uhr) fuhr eine 52-jährige Telgterin in ihrem Pkw auf der Straße Wöste Richtung der Straße Am Rochus-Hospital in Telgte. Zeitgleich spazierte eine 88-Jährige an der Straße Wöste. Das Auto der 52-Jährigen und die Fußgängerin stießen zusammen, wodurch die Rentnerin in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert wurde. Rettungskräfte brachten sie schwer verletzt in ein Krankenhaus.

