Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten

Warendorf (ots)

In dieser Woche kam es vermehrt zu Anrufen falscher Polizeibeamter. Zwischen Montagmittag (24.08.2020) und Mittwochabend (26.08.2020) versuchten die Täter 23 Mal Menschen als falsche Polizeibeamte um ihr Geld oder um Wertsachen zu betrügen. Eine Großzahl der Anrufe registrierte die Polizei im Südkreis. Die Maschen der Täter variieren:

In einem Fall suggerierte der Anrufer, dass in der Nachbarschaft eine Einbrecherbande unterwegs sei. Zwei der vier Einbrecher wären noch flüchtig. Es bestünde Gefahr, dass diese beiden Flüchtigen bei dem Opfer einbrechen. In einem anderen Fall forderte der falsche Polizeibeamte eine Frau auf, ihr Konto zu sperren und vorher Geld abzuheben. Außerdem fragte er sie nach Gold- und Wertgegenständen. Der Täter vermittelte ihr aus der Region zu sein und sie vor Einbrechern schützen zu wollen. Bei einer weiteren Masche berichtete ein Unbekannter am Telefon zwei Personen festgenommen zu haben. Diese Männer hätten eine Liste bei sich gehabt, auf der auch der Name des Opfers stünde. Noch ein falscher Polizeibeamter rief eine Frau an und suchte angeblich Zeugen eines Unfalls. Er erfragte, ob noch andere Menschen im Haus seien, die eventuell etwas beobachtet hätten. Weitere Opfer wurden nach ihren Konto- und Vermögenswerten gefragt.

Sollten Sie einen ähnlichen Anruf erhalten: Legen Sie sofort auf und informieren Sie die echte Polizei über den Notruf 110. Sprechen Sie in Ihren Familien, mit Freunden und Bekannten über diese Thematik. Damit helfen Sie anderen, sich zu schützen.

