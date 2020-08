Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fußgänger und Fahrradfahrer stießen zusammen

Warendorf (ots)

Mittwochabend (26.08.2020 gegen 18.50 Uhr) überquerte ein 34-Jähriger zu Fuß den Parkplatz eines Fast Food Restaurants an der Straße In der Geist in Oelde. Zeitgleich fuhr ein 21-jähriger Wadersloher mit seinem Pedelec über den Parkplatz. Die beiden stießen zusammen und kamen zu Fall. Der 34-jährige Bielefelder verletzte sich leicht und wurde durch Rettungskräfte vor Ort behandelt. Der 21-Jährige verletzte sich ebenfalls leicht. An dem Pedelec entstand Sachschaden.

