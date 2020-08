Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Pkw nach Ausweichmanöver beschädigt

Warendorf (ots)

Eine 54-Jährige fuhr Mittwochnachmittag (26.08.2020 circa 16.05 Uhr) mit ihren Pkw auf der B58 in Drensteinfurt Richtung B54. Im Gegenverkehr überholte der Fahrer eines vermutlich schwarzen SUV einen vor ihm fahrenden Lkw. Die Salzwedlerin wich dem Fahrzeug aus, trotzdem kam es zu einem Zusammenstoß. Dabei wurde der linke Außenspiegel ihres Pkw beschädigt. Zwei weitere Autofahrer, die hinter der 54-Jährigen fuhren, konnten einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver verhindern. In Zuge dessen wurde der Pkw einer 27-jährigen Warendorferin beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zu dem vermutlich schwarzen SUV und dem Fahrer machen? Wer hat den Unfall beobachtet? Melden Sie sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

