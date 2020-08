Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Nach Hinweis auf Fehlverhalten von Unbekannten geschlagen

Warendorf (ots)

Mittwochmittag (26.08.2020, gegen 12.00 Uhr) fuhr ein 56-jähriger Beckumer mit seinem Fahrrad auf der Lippborger Straße in Beckum stadtauswärts. Kurz vor der Kreuzung mit der Kettelerstraße, befand sich ein blauer Audi auf dem Radweg. Der 56-Jährige sprach den Fahrer und einen weiteren Mann, der daneben auf dem Radweg stand, an. Nach einem kurzen verbalen Streit stieß der Stehende den Beckumer von seinem Fahrrad. Danach stieg der zweite Täter vom Fahrersitz aus dem Auto auf und schlug den 56-Jährigen mit der Faust. Anschließend stieg er wieder in sein Auto und fuhr davon. Der andere Täter lief in ein Mehrfamilienhaus an der Lippborger Straße. Die beiden werden wie folgt beschrieben: 1. Täter, circa 40 Jahre alt, trug ein rotes T-Shirt und war südländischen Typs. 2. Täter, circa 40 Jahre alt, trug ein weißes T-Shirt und war südländischen Typs.

Wer kann Angaben zu den Tätern oder dem Auto machen oder hat die Situation beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

