Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verursacher mit schwarzem Volvo Kombi flüchtig

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 26.8.2020 ereignete sich gegen 7.55 Uhr auf der Warendorfer Straße in Ahlen eine Verkehrsunfallflucht. Eine 21-Jährige befuhr mit ihrem Fahrzeug die Warendorfer Straße stadteinwärts und musste verkehrsbedingt vor der Kreuzung Konrad-Adenauer-Ring halten. In diesem Bereich verbreitert sich die Fahrbahn auf drei Spuren und im Bereich der Rechtsabbiegerspur staute sich der Verkehr. Die Ennigerloherin blinkte und lenkte ihren schwarzen VW Lupo leicht nach links, um an einem stehenden Pkw in Richtung stadteinwärts vorbei zu fahren. In diesem Moment überholte sie der Fahrer des hinter ihr befindlichen Autos. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der unbekannte Mann kümmerte sich nicht um den Unfall, sondern bog mit seinem schwarzen Volvo Kombi, älteres Modell links auf den Konrad-Adenauer-Ring ab. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell