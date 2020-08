Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Zusammenstoß im Bereich des Zubringers der L 793

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 25.8.2020 kam es gegen 12.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der L 793, Höhe Everswinkel. Ein 61-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Landstraße in Richtung Freckenhorst und bog nach links auf den Zubringer zur K 3 ab. Dabei stieß der Warendorfer mit dem Auto einer 24-Jährigen zusammen. Diese war in Richtung Münster unterwegs und versuchte noch durch eine Gefahrenbremsung den Verkehrsunfall zu verhindern. Bei dem Zusammenstoß wurden sowohl die Drensteinfurterin als auch der Warendorfer verletzt. Rettungskräfte brachten die Fahrzeugführer zur weiteren ärztlichen Versorgung in Krankenhäuser. Aus den stark beschädigten Autos liefen Betriebsstoffe aus, die von Kräften der Feuerwehr Everswinkel gebunden wurden. Die Landstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn bis 14.15 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde durch den Ort abgeleitet. Die Pkw wurden abgeschleppt, der Sachschaden beträgt etwa 18.000 Euro.

