Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Frau bedroht - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Am Montagabend (24.8.2020) meldete sich eine Beckumerin, dass sie gegen 13.30 Uhr von drei Personen an der Lippborger Straße in Beckum bedroht und bestohlen worden sei. Die 57-Jährige, albanischer Herkunft, soll sich in einem Hinterhof befunden haben, von dem man von der Lippborger Straße auf die Oststraße gelangt. Dort soll ihr ein dunkles, größeres Fahrzeug entgegengekommen sein und angehalten haben. Eine Frau sei auf der Beifahrerseite ausgestiegen und habe die 57-Jährige nach dem Weg zum Krankenhaus gefragt. Dann seien noch ein Mann von der Beifahrerseite sowie der Fahrer ausgestiegen. Letzterer soll sie mit einer schwarzen Pistole bedroht und die Frau ihr dann ihre goldene Halskette abgerissen sowie eingesteckt haben. Die Männer sollen miteinander serbisch gesprochen haben.

Die tatverdächtigen Personen beschreibt die Geschädigte wie folgt:

1.Frau: zwischen 55 und 65 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, mollige Figur, schulterlange, schlechte rot-orange-blond gefärbte Haare, am linken Augenlid auffälliges Muttermal oder Warze vorhanden, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer hellen Hose.

2. Fahrer: zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, schwarze glatte Haare, vermutlich Vollbart, der durch einen Mundschutz verdeckt war, trug eine schwarze Jacke.

3. Beifahrer: etwa 1,70 Meter groß, schwarze Haare, schwarzen Vollbart, trug dunkle Kleidung und einen Mundschutz.

Wer hat das Fahrzeug, die Insassen oder das Geschehen beobachtet? Wo ist das Trio möglicherweise noch aufgetreten? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

