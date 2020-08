Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Sünnighausen. Unbekannte sprengten Geldautomaten

Warendorf (ots)

Unbekannte sprengten in der Nacht zu Dienstag (25.8.2020, 2.18 Uhr) einen Geldautomaten der Volksbankfiliale an der Dorfstraße in Sünninghausen. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Tätern ein. Dabei nutzte sie auch einen Polizeihubschrauber, der den Ortsbereich sowie die Umgebung aus der Luft absuchte. Bei der Sprengung erbeuteten die Flüchtigen befüllte Geldkassetten. Durch die Wucht der Detonation zersplitterten Außenfenster. Ob und welche weiteren Gebäudeschäden entstanden muss noch geklärt werden. Aktuell sichert die Polizei am Tatort Spuren und fahndet weiterhin nach den Tätern.

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Dorfstraße beobachtet? Wem ist möglicherweise ein Pkw oder motorisiertes Zweirad aufgefallen, das aus Sünnighausen flüchtete? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell