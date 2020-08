Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgänger

Warendorf (ots)

Eine 67-jährige Wadersloherin fuhr in ihrem Auto Freitagabend (21.08.2020, gegen 23.45 Uhr) auf der L 822 von Lippetal/Herzfeld kommend in Richtung Wadersloh. Ein 60-jähriger Wadersloher lief zeitgleich auf der rechten Fahrbahnseite in selber Richtung. Kurz hinter einer langen Linkskurve stießen die beiden Verkehrsteilnehmer zusammen. Der Fußgänger wurde nach rechts in den Straßengraben geschleudert und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Pkw der 67-Jährigen entstand Sachschaden.

