Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Auf Einbruch folgte Haft

Warendorf (ots)

Sonntagnachmittag (23.08.2020 gegen 13.20 Uhr) beobachtete ein Zeuge, dass sich ein zunächst Unbekannter Zutritt zu einem Firmengelände an der Wiedenbrücker Straße in Oelde verschaffte. Polizeibeamte trafen den Mann wenig später auf einem Fußweg in der Nähe an. Gegenüber den Beamten äußerte er auf dem Gelände lediglich uriniert zu haben. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass der obdachlose 48-Jährige bereits mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Die Polizisten nahmen den Mann fest und übergaben ihn der Justiz.

