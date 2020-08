Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Abgelenkt und EC-Karte gestohlen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 20.8.2020 lenkte ein Unbekannter eine 66-Jährige gegen 12.00 Uhr vor einem Discounter (Lidl) an der Warendorfer Straße in Ahlen ab und bestahl sie.

Die Frau hielt sich im Kassenbereich auf und packte ihre Einkäufe ein. Der Mann saß auf der Wareneinpackablage und hielt ihr einen zehn Euroschein entgegen. Er gab der Ahlenerin zu verstehen, dass dieser ihr gehöre. Sie nahm das Geld entgegen und verließ das Geschäft. Der Tatverdächtige folgte ihr in Begleitung eines jüngeren Mannes und sprach sie draußen erneut an. Die Frau wollte ihm den zehn Euroschein zurückgegen und öffnete ihre Geldbörse. Der ältere Mann berührte während des Kontakts mehrfach das geöffnete Portemonnaie. Später stellte die Ahlenerin den Diebstahl ihrer EC-Karte fest, mit der sie zuvor ihre Einkäufe bezahlt hatte.

Der ältere Mann wird auf 55 bis 60 Jahre geschätzt, hat eine tiefe Stimme, eine korpulente Statur, grau-melierte kurze Haare, ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, südländischen Typs und sprach kein deutsch.

Der jüngere Mann ist etwa 40 bis 45 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, hat schwarze kurze Haare, eine normale Statur, ist südländischen Typs und sprach ebenfalls kein deutsch.

Wer hat den Vorfall oder die beiden Männer beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell