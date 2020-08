Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Pkw-Fahrer bei Alleinunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 20.08.2020, um 17.50 Uhr, ereignete sich in der Bauernschaft Versmar, in Everswinkel, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 93jähriger Münsteraner befuhr mit seinem Pkw einen Bauernschaftsweg von der L811 aus kommend in Richtung Everswinkel. Im Bereich einer Linkskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Unfall wurde der Fahrer verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

