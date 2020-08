Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mann zeigte sich in schamverletzender Weise - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Freitagabend (14.08.2020 gegen 19.40 Uhr) lief eine 20-Jährige mit ihrem Hund auf dem Fußweg entlang der Ems in Warendorf. Die Frau befand sich kurz vor dem Wohnmobilstellplatz des unteren Lohwalls an der Straße am Wiesengrund. Als sie sich umdrehte, um nach Fahrradfahrern Ausschau zu halten, stand ein Mann hinter ihr und zeigte sich in schamverletzender Weise. Diesen Mann sah die Warendorferin schon zufällig kurz vorher, als er mit einem dunklen Hollandrad unterwegs war und scheinbar etwas suchte. Die Frau floh mit ihrem Hund in Richtung Wohnmobilstellplatz. Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 20 bis 25 Jahre alt, schlanke Statur, dunkelblonde Haare, Deutscher, trug keine Brille aber eine kurze helle Hose, ein helles T-Shirt und ein Basecap, er hatte einen schwarzen Rucksack dabei und führte ein dunkles Hollandrad mit sich. Wer kann Angaben zu dem Täter oder der Tat machen? Melden Sie sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell