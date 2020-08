Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Geldautomat angegangen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 20.8.2020 stellte ein Mitarbeiter eines Wachdienstes aufgrund eines Hinweises einen beschädigten Geldautomaten im Institutsgebäude an der Wiemstraße in Alverskirchen fest. Offensichtlich brachen unbekannte Personen zwischen 1.00 Uhr und 7.30 Uhr zunächst in den Gebäudevorraum ein und machten sich dann am Geldausgabefach des Automaten zu schaffen. Es besteht der Verdacht, dass die Täter das Gerät sprengen wollten. Nach bisherigen Ermittlungen machten die Kriminellen keine Beute. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht in Alverskirchen, vorrangig im Bereich der Wiemstraße und des Automatengebäudes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

