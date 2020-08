Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Sperrung der Bundesstraße nach Auffahrunfall

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 19.8.2020 kam es gegen 16.40 Uhr nach einem Auffahrunfall zur Sperrung der B 51 im Bereich Ostbevern. Eine 57-Jährige befuhr mit einem Kleinbus die Bundesstraße und wollte nach links in eine Zufahrt abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste die Versmolderin warten. Während eine nachfolgende 43-Jährige mit ihrem Lkw rechtzeitig bremsen konnte, bemerkte ein hinter ihr fahrender 26-Jähriger die Situation zu spät. Der Bad Laerer fuhr mit seinem Lkw auf das Fahrzeug der Mellerin auf und schob dieses auf den Kleinbus der Versmolderin. Bei dem Verkehrsunfall wurden die 43-Jährige und der 26-Jährige verletzt. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich am Unfallort um die Beteiligten. Bei dem Auffahrunfall entstand ein Sachschaden von 33.000 Euro.

