Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Technischer Defekt ursächlich Ergänzung zur Pressemitteilung vom 20.08.2020, 3.43 Uhr

Warendorf (ots)

Der am Mittwochabend (19.8.2020) ausgebrochene Brand in einem Imbiss an der Straße Am Lappenbrink in Sassenberg dürfte auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Das Feuer brach gegen 23.19 Uhr aus und wurde von Kräften der Feuerwehr gelöscht.

