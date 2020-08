Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Falsche Polizeibeamte mit neuer Masche

Warendorf (ots)

Dienstag (18.08.2020) erhielt eine 72-Jährige im Kreis Warendorf den Anruf eines falschen Polizisten. Dieser suggerierte ihr am Telefon, dass gegen die Drensteinfurterin ein Haftbefehl vorliege. Er verlangte, dass sie sich telefonisch mit einem vermeintlichen Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes in Verbindung setze. Dem kam sie nach. Am Telefon fragte der falsche Beamte die 72-Jährige nach ihrem Urlaubsverhalten. Er versuchte ihr klarzumachen, dass sie einen großen vierstelligen Betrag als Kaution auf ein deutsches Konto überweisen müsse, da ein Haftbefehl aus dem Ausland vorliege. Zusätzlich hielt er die Frau an, niemandem etwas von diesem Gespräch zu erzählen, sie unterliege der Schweigepflicht. Der falsche Mitarbeiter erklärte der Frau, dass sich ein weiterer Kollege des BKA melden würde, um ihr die Daten für das Kautionskonto zu nennen. Bevor der dritte Anruf kam, informierte die Drensteinfurterin die echte Polizei. Die beiden Anrufer sprachen Hochdeutsch, waren sehr überzeugend, gingen auf ihre Antworten ein und nutzten diese für die betrügerische Geschichte.

