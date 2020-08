Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Auf Schlenker folgte Blutprobe

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 19.8.2020 kam einer Streifenwagenbesatzung gegen 19.30 Uhr ein Fahrradfahrer auf dem Gehweg der Ennigerloher Straße in Oelde entgegen. Als sich der 24-Jährige auf der Fahrbahn in Höhe der Saarlandstraße befand, machte er einen größeren Schlenker. Die Polizistin musste den Streifenwagen deshalb abbremsen. Die Beamten entschlossen sich den Mann zu kontrollieren. Sie stellten zunächst einen weiteren Schlenker fest und anschließend, dass der Oelder offensichtlich alkoholisiert war. Das bestätigte auch der Wert des freiwilligen Atemalkoholtest des Fahrradfahrers. Aufgrund der absoluten Fahruntüchtigkeit nahmen die Einsatzkräfte den 24-Jährigen mit zur Blutprobenentnahme und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein.

