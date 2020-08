Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Drei verletzte Personen und ein Sachschaden von 38.250 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 19.8.2020 gegen 14.30 Uhr auf der L 831 zwischen Beelen und Westkirchen ereignete.

Eine 56-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Landstraße in Richtung Beelen. Mit ihr ihm Fahrzeug saß ein 60-Jähriger. In einer leichten Rechtskurve geriet die Beelenerin mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn, wo sie frontal mit dem Lkw eines 36-Jährigen zusammenstieß. Der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls herumgeschleudert und blieb im angrenzenden Straßengraben stehen. Der Lkw wurde bei dem Unfall schwer beschädigt und kam nach einer Notbremsung des Versmolders auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Herumfliegende Trümmerteile beschädigten das Auto einen 53-jährigen Ahleners, der hinter dem Lkw fuhr. Bei dem Unfall wurden die 56-Jährige schwer und ihr Beifahrer aus Beelen sowie der 36-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Personen zur weiteren ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser. Die Landstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge über drei Stunden gesperrt.

