POL-WAF: Beckum. Freundlichkeit missbraucht und Handy sowie Portemonnaie gestohlen

Am Mittwoch, 19.8.2020 bat ein Unbekannter gegen 18.00 Uhr einen 38-Jährigen am Beckumer Busbahnhof an der Nordstraße um einen Euro. Der Beckumer erklärte sich dazu bereit und nahm daraufhin sein Portemonnaie in die Hand. Als er dieses öffnen wollte, entriss ihm der Mann die Geldbörse. Gleichzeitig trat ein weiterer Mann von hinten an den Geschädigten und nahm ihm sein Handy weg, welches er ebenfalls in der Hand hielt. Anschließend stiegen die Tatverdächtigen auf einen schwarzen Motorroller und flüchteten in Richtung Neubeckumer Straße.

Der erste Täter trug eine blaue Jeans sowie ein grünes T-Shirt und hatte einen schwarzen Motorradhelm auf dem Kopf. Er war etwa 1,75 Meter groß. Der zweite gleichgroße Täter trug einen schwarzen Motorradhelm mit roten Streifen, eine blaue Jogginghose sowie ein weißes T-Shirt. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu den gesuchten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

