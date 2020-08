Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Handy aus Auslage gestohlen

Warendorf (ots)

Zwei unbekannte Personen betraten am Mittwoch, 19.8.2020 gegen 15.30 Uhr ein Mobilfunkgeschäft an der Oststraße in Ahlen. Einer der beiden stellte der Inhaberin Fragen, während sich der andere im Geschäft umsah. Nachdem beide Männer das Geschäft verlassen hatten, stellte die Besitzerin den Diebstahl eines hochwertigen Handys fest.

Die Tatverdächtigen sind geschätzt zwischen 30 und 35 Jahre alt, zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß und osteuropäischen Typs. Einer der beiden hatte vermutlich ein gelbes T-Shirt an.

Wer hat die Männer gesehen und kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

