Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mann warf mit Gegenständen um sich - gleich zwei Mal im Gewahrsam an einem Tag

Warendorf (ots)

Gleich zwei Mal an einem Tag nahm die Polizei einen Mann am Dienstag, 18.8.2020 in Oelde in Gewahrsam.

Gegen 16.15 Uhr randalierte der 23-Jährige im Sozialamt der Stadt Oelde. Der Mann sollte das Rathaus verlassen, was er nicht tat. Der Oelder schrie herum und warf mit Gegenständen um sich. Polizisten führten den Tatverdächtigen zunächst aus dem Gebäude und erteilten ihm sowohl für das Rathaus als auch für den Vorplatz einen Platzverweis. Ihm wurde eine Ingewahrsamnahme angedroht, falls er der polizeilichen Aufforderung nicht nachkommt.

Die Einsatzkräfte sprachen dann mit den Beteiligten, um sich das genaue Geschehen schildern zu lassen. Als die Beamten kurz drauf wieder aus dem Gebäude kamen, saß der Oelder immer noch vor dem Eingang. Hier schrie er sowohl Passanten als auch die Polizisten an. Da er dem erteilten Platzverweis nicht nachgekommen war, wurde er zur Durchsetzung der Maßnahme in Gewahrsam genommen. Der 23-Jährige sollte nun aufgrund seines aggressiven Verhaltens gefesselt werden. Damit war der Tatverdächtige nicht einverstanden und leistete gegenüber den Beamten Widerstand. Diese mussten körperliche Gewalt anwenden, um den Mann im Streifenwagen transportieren zu können. Nach der Schließung des Rathauses wurde der 23-Jährige aufgrund einer richterlichen Anordnung aus dem Gewahrsam entlassen.

Gegen 20.30 Uhr löste der Brandmeldealarm einer kommunalen Unterkunft an der Straße Am Landhagen aus. Kräfte des Rettungsdienstes hatten den Verursacher gestellt, es handelte sich um den 23-Jährigen. Dieser verhielt sich erneut hochgradig aggressiv gegen die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Randalierer auch mehrere Scheiben beschädigt hatte. Nach einer Erstversorgung einer leichten Verletzung durch den Rettungsdienst, nahmen die Polizeibeamten den alkoholisierten Oelder erneut zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Hier blieb er dann bis zum frühen Mittwochmorgen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell