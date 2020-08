Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Sonderkontrolltag "Ablenkung und Sicherheitsgurt"

Warendorf (ots)

Im Vergleich zum Vorjahr ging 2019 die Zahl der Unfälle mit Personenschäden um 3,65 Prozent zurück. Wir als Polizei sind jeden Tag bemüht, dass sich die Zahl der Unfälle noch weiter reduziert. Das richtige Verhalten im Straßenverkehr trägt maßgeblich dazu bei. Durch Sonderkontrolltage möchten wir Sie als Bürgerinnen und Bürger dafür sensibilisieren.

Am Montag (17.08.2020) kontrollierten Beamte der Polizei im Bereich Oelde verschiedene Verkehrsteilnehmer in puncto Ablenkung und Sicherheitsgurt. Über den gesamten Tag hielten die Polizisten 31 Personen an und stellten folgende Verstöße fest: Acht Kraftfahrzeugführer und vier Fahrradfahrer nutzten ihr Handy während der Fahrt. Sechs Mal missachteten Fahrerinnen oder Fahrer eine rote Ampel. Zehn Sicherheitsgurte wurden nicht angelegt. Ein Auto - und ein Rollerfahrer waren nicht im Besitz eines Führerscheins und ein Autofahrer fuhr ohne erforderlichen Versicherungsschutz. Schon kleine Unachtsamkeiten können einen Unfall mit möglicherweise schweren Folgen verursachen. Deswegen gilt immer:

- Augen auf die Straße - Handy in die Tasche - Sicherheitsgurt anlegen - Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten - Ampel- und Verkehrszeichen beachten - aufmerksam und rücksichtsvoll fahren

