Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Kradfahrer leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 18.8.2020 ereignete sich gegen 16.05 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße Zum Buddenbaum in Ennigerloh. Eine 22-Jährige befuhr mit einem Taxi die Straße Zum Buddenbaum in Richtung stadtauswärts, verlangsamte die Geschwindigkeit und bog nach links ab. Ihr ein entgegenkommender 18-jähriger Kradfahrer bremste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte. Das Motorrad rutschte gegen das Taxi, so dass beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Ennigerloher zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt. Im Bereich der Unfallstelle kam es aufgrund der einseitigen, dreißig Minuten andauernden Sperrung zu Verkehrsbehinderungen.

