Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 18.8.2020 kontrollierten Polizisten einen Mann, der seinen Pkw verkehrsbehindernd unter der Autobahnbrücke an der Geißlerstraße in Beckum abgestellt hatte. Der 32-Jährige betankte gerade das Auto mit einem Kanister. Der Berliner gab zu, mit dem Fahrzeug gefahren und mangels Benzin liegengeblieben zu sein. Bei der intensiven Überprüfung stellte sich heraus, dass der Autofahrer keinen Führerschein besitzt, sich an dem Pkw gestohlene Kennzeichen befanden und dieser nicht zugelassen ist. Die Einsatzkräfte stellten die Kennzeichen sicher und das Auto neben der Fahrbahn ab. Des Weiteren untersagten sie dem 32-Jährigen die weitere Nutzung des Fahrzeugs und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell