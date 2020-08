Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. An Auto vorbei gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Montag, 17.8.2020 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen 9.30 Uhr auf der Warendorfer Straße in Richtung stadteinwärts gegen die Fahrerseite eines grauen VW Passats. Die Fahrerin des Passats befand sich auf dem mittleren Fahrstreifen, als der unbekannte Fahrer von der linken Fahrspur nach rechts fuhr. An dem beschädigten Auto konnte eine dunkelgrüne Lackspur vom Verursacherfahrzeug gesichert werden. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

