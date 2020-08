Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Warendorf (ots)

Ein 54-jähriger Beckumer fuhr Montagnachmittag (17.08.2020, gegen 16.35 Uhr) mit einem Rennrad auf der Beckumer Straße von Keiltinghausen in Richtung Stromberg. Zeitgleich fuhr ein 83-jähriger Oelder in seinem Pkw von der Straße Up'n Dauden in den Kreisverkehr. Der Rennradfahrer querte den Kreisverkehr über einen gesonderten Radweg auf Höhe der Straße Up'n Dauden. Hier stießen die beiden zusammen. Der 54-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

