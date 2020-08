Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Brand an der Bergstraße

Warendorf (ots)

Montagmorgen (17.08.2020, gegen 08.40 Uhr) brannte es an der Bergstraße in Ahlen. Das Feuer befand sich hinter einem Mehrfamilienhaus, in einem Garten mit Anbau und nebenstehender Garage. Das Feuer breitete sich auf die Garage aus und beschädigte zum Teil den Dachstuhl. Angerückte Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Was die Brandursache ist, wurde noch nicht abschließend geklärt, die Ermittlungen dauern an. Während der Löscharbeiten waren Anwohner der Bergstraße und in der Umgebung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Außerdem wurde die Bergstraße für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Bei diesen verletzte sich ein Beamter der Feuerwehr.

