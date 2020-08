POL-WAF: Drensteinfurt/Münster: Besitzer eines Fahrrads gesucht

Polizei Warendorf

Schon am Dienstag (04.08.2020 zwischen 19.40 und 21.10 Uhr) beschädigten Unbekannte zwei Fahrräder an einem Fahrradständer an der Raiffeisenstraße in Drensteinfurt. Im Anschluss stahlen sie ein weiteres Fahrrad. Dank eines Zeugenhinweises, konnten zwei Jugendliche als mutmaßliche Täter bestimmt werden. Gegen 00.00 Uhr nachts kontrollierten Polizeibeamte diese beiden Jugendlichen in Münster. Einer der beiden hatte das gestohlene Fahrrad bei sich. Das zweite Fahrrad, mit dem der zweite Jugendliche unterwegs war, ist ein schwarzes Damenrad der Marke Vedra. Da der Fahrer keine glaubhaften Herkunftsangaben machte, stellten die Polizisten das Fahrrad sicher. Die Polizei sucht den Besitzer des schwarzen Damenrades der Marke Vedra. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

