Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Feuer von Papiertonne greift auf Hecke über

Warendorf (ots)

Sonntagmorgen (16.08.2020, gegen 04.15 Uhr) brannte eine Altpapiertonne an der Südstraße in Warendorf. Die hinzugerufenen Polizisten löschten das Feuer, das bereits auf eine angrenzende Hecke übergegriffen hatte, selbstständig mittels eines Feuerlöschers. Die ebenfalls alarmierten Feuerwehrkräfte löschten die Glut soweit ab, dass weder von der Tonne noch von der Hecke weitere Hitze ausging. Wer kann Angaben zu dem Brand machen oder hat eventuell jemanden in der Nähe der Tonne beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

