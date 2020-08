Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Gegen Auto gestoßen und weitergefahren

Warendorf (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (14.08.2020 bis 15.08.2020) parkte eine 52-Jährige aus Beckum ihr Auto an der Straße Westfälische Straße in Beckum. Ein Unbekannter stieß mit seinem Fahrzeug gegen die linke Seite des Pkws der Beckumerin und entfernte sich. Wer hat den Zusammenstoß gesehen oder gehört? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

