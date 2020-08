Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auto auf Parkplatz angefahren

Warendorf (ots)

Ein 51-Jähriger parkte Samstagmorgen (15.08.2020) seinen Pkw gegen 05.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Ostbredenstraße. Als er gegen 18.00 Uhr zu seinem grauen Ford Focus zurückkam, stellte er einen Schaden an der linken Heckseite fest. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

