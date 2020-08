Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Unbekannter fuhr vermutlich gegen Fensterscheibe und entfernte sich

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte Freitagabend (14.08.2020) zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr die Scheibe eines Autohauses an der Straße Orkotten in Telgte. Die Beschädigungen befinden sich an mehreren Glaselementen, einer Glasscheibe und am Rahmen. Vermutlich stammen sie von einem Pkw. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die das Unfallfahrzeug gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf zu melden. Über Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

