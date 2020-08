Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Schwerer Alleinunfall am Freitagmorgen

Warendorf (ots)

Freitagmorgen (14.08.2020, gegen 07.10 Uhr) fuhr eine 27-jährige Beelenerin in ihrem Pkw auf der K7 Richtung Lette. Circa 200 Meter nach der Kreuzung mit der Ostenfelder Straße geriet die Frau vermutlich nach links in den Gegenverkehr. Sie lenkte gegen und fuhr auf den rechten Grünstreifen. Hier stieß ihr Pkw gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 27-Jährige befreite sich selber aus dem verunfallten Fahrzeug. Rettungskräfte brachten sie schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die K7 war für die Zeit der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten circa 1,5 Stunden gesperrt.

